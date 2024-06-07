Китай подставил Россию 1 Виталий Шапран

7.06.2024, 20:57

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Как будет реагировать Кремль на эту тяжелую «неожиданность».

Несколько неожиданный ход событий получил Кремль после визита российской делегации в КНР. Китайцы хотят закупать российский газ по внутрироссийским ценам, Кремль на это не согласен.

Этот «инсайд» о провале переговоров сразу отразился на цене акций Газпрома, которые с 16 по 30 мая рухнули на ММВБ со 158 до 128 рублей и продолжают свое падение.

Одновременно в мае существенно расширился дисконт между ценами на brent и urals, фактически вернувшись к значениям начала введения ценового потолка на urals (см. первый график). Теперь россияне оказались в интересной ситуации, когда мировые цены на нефть частично зависят от темпов роста экономики КНР, не оправдавших ожиданий в первом квартале.

Но ведь есть и обратная сторона медали: степень оживления экономики в КНР зависит от того, насколько низкими будут цены на импортное сырье для КНР. В условиях, когда у экономической власти КНР на учете буквально каждый юань для стимулирования экономического роста, они вправе ставить условия Кремлю: или дешевый газ и дорогая (относительно) нефть urals (которая все еще имеет корреляцию с brent) или никакой дорогой нефти любых сортов может и не быть.

В будущем соотношение между динамикой ВВП Китая и желанием OPEC+ поддерживать определенный уровень добычи трудно. Но такие оценки приходится делать тем, кто определяет цену на мировом рынке нефти и, прежде всего, в азиатском регионе.

Судя по тому, что с 5 апреля цена на нефть brent снизилась с 90 до 77 долларов за баррель – желание OPEC+ поддерживать сниженный уровень добычи основные игроки рынка расценили как не отвечающее перспективам оживления мировой экономики.

Поэтому у экономических властей КНР сейчас есть на руках все козыри, чтобы выторговать у Кремля большой дисконт по газу, а поскольку идти с этим газом им больше некуда, то, скорее всего, китайцы привяжут россиян долгосрочным соглашением по минимальной цене. Конечно, экономические власти КНР в этих переговорах не думают об Украине, а преследуют свои национальные интересы.

Между тем, сокращение выручки Газпрома и одновременное отвлечение ресурсов на строительство дополнительных газопроводов в КНР означает уменьшение ресурсов, которые правительство России может потратить на войну в Украине.

Для Кремля это тяжелая «неожиданность», поскольку они рассчитывали удвоить экспорт газа в КНР и уже рассчитывали на эти деньги, а теперь на деловом горизонте тяжелые и унизительные газовые переговоры с Пекином, который может попросить рассчитываться за газ в юанях, которые не так легко потом убрать из КНР.

Виталий Шапран, «Фейсбук»