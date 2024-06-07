Кремль повел себя жалко 7.06.2024, 21:43

Игаль Левин

Угрозы и сотрясение воздуха — признак слабости.

Украинские Вооруженные силы вот уже несколько дней атакуют вражеские военные объекты, расположенные на российской территории. Делают они это при помощи вооружения, которое получили от Вашингтона. Об этом сообщает американское новостное агентство Associated Press со ссылкой на официальных чиновников США.

Мне нравится, как американские СМИ, словно по некой указке, методично и последовательно прокачивают западного гражданина, что прямо сейчас Украина ...бурит Россию именно американскими системами, и Россия ничего не предпринимает в ответ. Похоже на прогрев перед снятием следующих печатей, так как те же Associated Press подчеркивают, мол, это еще не конец истории, есть еще козыри, которые ни мы и ни Украина не задействовали. Те же ATACMS по территории России, например.

Нужно отметить, что Кремль реально повел себя за последнюю неделю крайне жалко. Даже в израильском медиапространстве на это обратили внимание, мол, если ты говорил, что это красные линии, то чего же ты просто терпишь? Ты либо бей в ответ, либо прикрой варежку и не звезди. Тут третьего не дано.

Вообще напомню: угрозы и сотрясение воздуха – признак слабости. Чем громче угрожаешь и машешь кулаками, тем более ты жалок. Сильные всегда молчат, и если надо бить – бьют, без лишних слов.

В этом плане США показывают себя как реальный Apex predator. В отличие от Кремля, они не обронили ни одной угрозы в сторону РФ за эти два года, и даже наоборот, говорили, что они за мир и другой мур-мур-мур. А когда пришло время и сочли нужным, то просто в короткие сроки и без проволочек сняли печати, и теперь GMLRS уже несут демократию прямо по территории России. Красиво.

Игаль Левин, «Фейсбук»