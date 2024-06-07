Байден изменил ядерную стратегию США 7.06.2024, 23:55

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Вашингтон будет сдерживать Россию и Китай.

Президент США Джо Байден изменил ядерную стратегию страны — теперь в ней отражена необходимость увеличения и диверсификации ядерного арсенала, а также сдерживания ее основных конкурентов, заявил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди.

«Президент недавно опубликовал обновленную информацию о размещении ядерного оружия, которая учитывает реалии ядерной эры. В ней подчеркивается необходимость полагаться на рост и разнообразие ядерного арсенала и необходимость одновременно сдерживать Россию, КНР и Северную Корею», — сообщил Вадди на заседании Ассоциации по контролю над вооружениями.

При этом чиновник добавил, что США не видят целесообразности в наращивании ядерного арсенала до уровня, сопоставимого с совместными объемами вооружений России и Китая, чтобы обеспечить «эффективное сдерживание» этих двух стран.

Также он призвал быть готовыми к тому, что Вашингтону не удастся выработать с Москвой соглашение, идущее на смену российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).