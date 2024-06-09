Репутационный позор РФ: эксперт оценил уничтожение лучшего истребителя Су-57 6 9.06.2024, 12:18

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Александр Коваленко

Следующий на очереди — танк Т-14 «Армата»?

Первое в истории уничтожение украинскими военными современного истребителя России Су-57 свидетельствует о том, что недосягаемых целей для ЗСУ не существует.

«Благодаря филигранной работе ГУР МО Украины 8 июня на территории аэродрома «Ахтубинск» в Астраханской области, в 589 км от линии боевого соприкосновения был поражен многофункциональный истребитель, якобы пятого поколения, Су-57!» - написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в с воем Telegram-канале.

Аналитик подчеркивает, что для россиян случившееся - репутационный позор, который сопоставим с уничтожением таких самолетов, как А-50 или Ту-95МС.

«Можно долго говорить о том, насколько Су-57 не соответствует классу истребителя пятого поколения, но в данном случае не так важна техническая сторона, как репутационная», - акцентирует эксперт.

Коваленко не исключает, что ГУР Минобороны начнет уничтожать танки Т-14 «Армата», которые никогда небыли в зоне досягаемости, но начнут гореть в самой России.

«Вот, поджаренный Су-57 прямой пример того, что ничего не возможно - нет!» - заявил Коваленко.