Поражен тремя дронами: новейший российский Су-57 не взлетит 2 9.06.2024, 14:00

4,378

Новые детали удара по самому современному самолету РФ.

Истребитель Су-57, который удалось повредить на российском аэродроме «Ахтубинск» Астраханской области, в ближайшее время не сможет выполнять боевые задачи и атаковать Украину. Об этом сообщил источник правозащитной организации gulagu.net.

По данным инсайдера, 8 июня вражеский самолет действительно подвергся атаке трех беспилотников, которые смогли долететь вглубь России. Осколки дронов повредили многоцелевой истребитель Су-57, которых, как писали в ГУР, у противника не так много.

Источник правозащитной организации также рассказал, что сейчас россияне определяют, подлежит ли боевая авиация восстановлению. Если нет, тогда это будет действительно первая в истории боевая потеря Су-57.

Более того, сообщается, что за цену одного такого истребителя можно было построить укрытия от БПЛА для всех самолетов страны.

Уничтожение Су-57 в России: детали

В Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что в ночь на 8 июня на территории аэродрома «Ахтубинск», за 589 километров от линии боевого столкновения, удалось поразить вражеский многоцелевой истребитель Су-57. Это подтверждают спутниковые снимки, которые появились в сети.

«На снимках видно, что седьмого июня Су-57 стоит целый, а уже восьмого возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения», — говорится в сообщении.