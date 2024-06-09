«Борт №058 — всё»: СМИ показали Су-57 после удара дронов 4 9.06.2024, 15:29

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Новейший самолет РФ выведен из строя.

Российский истребитель «Су-57», который успешно атаковали украинцы, больше не сможет наносить удары по Украине. Он выведен из строя.

Информацию подтвердил российский правозащитный ресурс gulagu.net, ссылаясь на свои источники.

Правозащитники опубликовали фото самолета, который, предположительно, Украина атаковала своими ударными дронами. Речь идет об истребителе под номером 058, который базировался на аэродроме «Ахтубинск».

«Наши источники подтверждают повреждение Су-57 на военном аэродроме в Ахтубинске. Самолет в настоящее время не может выполнять боевые задачи и участвовать в атаках против Украины», - сообщили в Gulagu.net.

Отметим, что, по данным Z-военкора Fighterbomber, близкого к ВКС РФ, по самолету прилетели три украинских ударных дрона и изрешетили его осколками.

Военная разведка Украины, со своей стороны, опубликовала спутниковые снимки аэродрома «Ахтубинск» после удара. На нем видно следы пожара на новейшем российском истребителе. Предположительно, восстановлению он уже не подлежит.

Для армии России это огромная потеря. На вооружении ВКС РФ находятся единицы истребителей данной модели. Стоимость одного борта превышает 2 млрд российских рублей. Су-57 - единственный истребитель 5-го поколения в российской армии.

Эти самолеты являются носителями ракет «Х-59» и «Х-69» и принимают активное участие в массированных ракетных обстрелах Украины. Важно уточнить, что ни Минобороны России, ни Кремль пока никак не отреагировали на новость о ликвидации Су-57.