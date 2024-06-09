Bloomberg назвал топливо, которое может заменить нефть на мировых рынках 9.06.2024, 16:07

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Падение цен на сжиженный природный газ (СПГ) и перспектива его перенасыщения стимулируют продажи в Китае грузовиков и судов, которые работают на этом топливе, ускоряя долгосрочный отказ от нефти в стране — крупнейшем импортере «черного золота», пишет Bloomberg.

Так, по данным китайской аналитической First Commercial Vehicle Network, каждый третий новый грузовик, проданный в Китае, работает на природном газе. В годовом исчислении рост составил 208%, а только за апрель было продано свыше 26 тыс. таких грузовиков.

Научно-исследовательский институт экономики и технологий Китайской национальной нефтяной корпорации (CNPC ETRI) еще в марте представил отчет, согласно которому электромобили и грузовики, работающие на СПГ, заменят примерно 10–12% потребления дизельного топлива и бензина в Китае к концу года.

Аналогичная ситуация происходит и в сфере судостроения: только в Сингапуре продажи СПГ, чистой альтернативы мазуту для судов, в апреле выросли в десять раз (год к году), отмечает агентство. По данным Wood Mackenzie, на СПГ сегодня приходится около 3% мирового рынка судового топлива, причем первыми, кто его внедрил, стали газовозы.

Как отмечает Bloomberg, СПГ сегодня способен оказать более продолжительное влияние на транспорт, главным образом потому, что теперь дешевле дизельного топлива. Также не существует картеля, поддерживающего цены на газ, в отличие от нефти, где есть ОПЕК+. «Природный газ привлекателен из-за более высокой топливной эффективности, более экологичных выбросов и большей политической поддержки в конкретных провинциях Китая», — подчеркнул консультант Wood Mackenzie Ltd. Шицин Ся.