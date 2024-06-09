ГУР раскрыло новые подробности атаки на Су-57 в России 9.06.2024, 18:18

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Самолетов могло быть два.

Есть информация, что пораженных российских самолетов Су-57 могло быть два.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ГУР Андрея Юсова в эфире телемарафона.

«Мы констатируем сам факт поражения. ГУР не комментирует средства поражения, как собственно и то, чья это операция. Информация уточняется, но это очень хорошие новости для Украины. Это первое боевое поражение этого «сверхсовременного» самолета», - сообщил Юсов.

Он пояснил, что есть данные, которые до сих пор продолжают уточняться, однако по предварительной информации, пораженных самолетов Су-57 могло быть два.

«Также есть информация о безвозвратных потерях и раненых среди личного состава оккупантов. Безусловно, эти инциденты на аэродромах, которые враг использует в войне против Украины, а Су-57 наносит ракетные удары именно по гражданским объектам, такие инциденты, очевидно, будут продолжаться», - отметил он.