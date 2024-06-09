Ученые: Есть вероятность, что мы живем в бублике 5 9.06.2024, 18:57

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Такой может быть форма нашей Вселенной.

Есть вероятность, что мы живем в бублике: такой может быть форма нашей Вселенной, а именно – трехмерным тором, пишет The Guardian со ссылкой на гипотезы ученых.

«Мы пытаемся найти форму всего пространства», – говорит Яшар Акрами из Института теоретической физики в Мадриде, член международного проекта COMPACT (аббревиатура от английских слов «Сотрудничество для наблюдения, моделирования и предсказания аномалий и космической топологии»), члены которого собирались в мае, чтобы обсудить шаги на пути к пониманию формы Вселенной.

Один из лучших способов приблизиться к пониманию формы Вселенной на данный момент – посмотреть на космический микроволновый фон (КМФ): очень слабое свечение тепла, оставшееся от Большого взрыва, которое наполняет космос микроволновым излучением. Впервые обнаруженный в 1965 году, реликтовый фон является одним из ключевых доказательств того, что Большой взрыв вообще произошел. Оно почти одинаково во всем космосе. Но по мере того, как астрономы разрабатывали все более точные телескопы для обнаружения и нанесения его на карту неба, они обнаружили крошечные различия в «температуре» этого микроволнового моря в разных местах. Эти вариации являются остатками случайных различий температур в зарождающейся Вселенной – различий, которые помогли зародить структуру, так что материя во Вселенной не распределяется равномерно по космосу, как масло на хлебе.

Ральф Аурих, астроном из Ульмского университета (Германия), говорит, что запланированное улучшение карты КМФ в рамках международного проекта под названием «CMB stage 4» с использованием дюжины телескопов в Чили и Антарктиде должно помочь в поисках ответа.