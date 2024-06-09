Sky News: Украинская авиация впервые ударила по цели на территории РФ 4 9.06.2024, 19:11

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Удар произошел в районе Белгорода.

Украинская военная авиация впервые нанесла удар по цели на территории России. Удар произошел в районе Белгорода.

Об этом сообщает Sky News.

Как рассказал Sky News источник среди украинских военных, в воскресенье авиация поразила российский командный узел в районе Белгорода. Сейчас Sky News не известно, чем именно был нанесен удар и было ли это западное оружие.

«Хотя оценка ущерба еще продолжается, подтверждено, что это было прямое попадание. Это первый боеприпас ВСУ, выпущенный из воздуха по цели в России», - сказал источник Sky News.