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Карлос Алькарас стал победителем «Ролан Гаррос»

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  • 9.06.2024, 20:38
Карлос Алькарас стал победителем «Ролан Гаррос»
Карлос Алькарас

Испанец в пяти сетах победил немца Зверева.

Испанский теннисист Карлос Алькарас в третий раз в карьере выиграл турнир «Большого шлема», победив в финале «Ролан Гаррос» Александра Зверева из Германии.

Матч завершился со счетом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

Счет личных встреч теннисистов стал равным — 5-5.

Алькарас, победивший в 2022 году на US Open, а в 2023-м — на Уимблдоне, впервые играл в финале парижского «мэйджора». В 21 год он стал самым молодым игроком, победившим на турнирах «Большого шлема» на всех трех покрытиях (хард, трава, грунт).

За победу на «Ролан Гаррос» Алькарас получит €2,4 млн призовых, Зверев — в два раза меньше.

В новой версии рейтинга ATP Зверев останется четвертой ракеткой мира, Алькарас — третьей.

Рейтинг возглавит итальянец Янник Синнер, который проиграл Алькарасу в полуфинале.

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