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Выборы в Европарламент: в Польше побеждает «Гражданская коалиция»

  • 9.06.2024, 22:45
Выборы в Европарламент: в Польше побеждает «Гражданская коалиция»

Результаты экзитполов.

В Польше завершилось голосование на выборах в Европарламент.

По результатам экзитполов, наибольшее количество голосов получила «Гражданская коалиция» — 38,2 процента.

Партия «Право и справедливость» набрала 33,9 процента голосов, «Конфедерация» — 11,9 процента, «Третий путь» — 8,2 процента, «Левые» — 6,6 процента.

Явка составила 39,7 процента. Это первая победа партии Дональда Туска за 10 лет.

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