Выборы в Европарламент: в Польше побеждает «Гражданская коалиция»
- 9.06.2024, 22:45
Результаты экзитполов.
В Польше завершилось голосование на выборах в Европарламент.
По результатам экзитполов, наибольшее количество голосов получила «Гражданская коалиция» — 38,2 процента.
Партия «Право и справедливость» набрала 33,9 процента голосов, «Конфедерация» — 11,9 процента, «Третий путь» — 8,2 процента, «Левые» — 6,6 процента.
Явка составила 39,7 процента. Это первая победа партии Дональда Туска за 10 лет.