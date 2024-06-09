Выборы в Европарламент: в Польше побеждает «Гражданская коалиция» 9.06.2024, 22:45

Результаты экзитполов.

В Польше завершилось голосование на выборах в Европарламент.

По результатам экзитполов, наибольшее количество голосов получила «Гражданская коалиция» — 38,2 процента.

Партия «Право и справедливость» набрала 33,9 процента голосов, «Конфедерация» — 11,9 процента, «Третий путь» — 8,2 процента, «Левые» — 6,6 процента.

Явка составила 39,7 процента. Это первая победа партии Дональда Туска за 10 лет.