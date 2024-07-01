Когда закончится война в Украине: генерал США назвал условие 1.07.2024, 0:11

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Уэсли Кларк

Как только это начнет происходить, Путина можно будет одолеть.

Бывший командующий армией США в Европе, американский генерал Уэсли Кларк заявил, что война в Украине закончится тогда, когда российский диктатор Владимир Путин поймет, что не может победить и удерживать оккупированные территории.

«Эта война закончится, когда Путин поймет, что он не может победить и не может удержать части Украины, которые, как он утверждает, являются частью России. Вот как должна закончиться эта война. Часто слышим, что она должна закончиться дипломатическим урегулированием, ведь все войны обычно заканчиваются каким-то письменным соглашением. Но вопрос в том, что ляжет в основу этого соглашения? Основой для него должны быть результаты украинской концепции вытеснения россиян, требования, которые эта концепция порождает, и решимость их выполнить в процессе реализации плана. Как только это начнет происходить, Путина можно будет одолеть», — сказал Уэсли Кларк.

Американский генерал убежден, что Путин не применит ядерное оружие даже когда будет проигрывать.

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