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Глава Генштаба Муравейко: Беларусь готова применить ядерное оружие

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  • 1.07.2024, 7:39
  • 8,436
Глава Генштаба Муравейко: Беларусь готова применить ядерное оружие

Лукашенковский генерал угрожает Польше.

Начальник Генштаба Беларуси Павел Муравейко заявил, что страна применит тактическое ядерное оружие в случае угрозы ее «суверенитету» и «независимости», сообщает БЕЛТА

Муравейко заявил, что через несколько дней Беларусь станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, и Польша якобы хочет этому помешать «или, во всяком случае, бросить ложку дегтя в ту банку меда, которая сегодня построена».

Он также обвинил Польшу в том, что она якобы спровоцирована и инициировала кризис на белорусско-польской границе, через которую со стороны Беларуси в Польшу попадают нелегальные мигранты.

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