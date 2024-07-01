Глава Генштаба Муравейко: Беларусь готова применить ядерное оружие 16 1.07.2024, 7:39

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Лукашенковский генерал угрожает Польше.

Начальник Генштаба Беларуси Павел Муравейко заявил, что страна применит тактическое ядерное оружие в случае угрозы ее «суверенитету» и «независимости», сообщает БЕЛТА

Муравейко заявил, что через несколько дней Беларусь станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, и Польша якобы хочет этому помешать «или, во всяком случае, бросить ложку дегтя в ту банку меда, которая сегодня построена».

Он также обвинил Польшу в том, что она якобы спровоцирована и инициировала кризис на белорусско-польской границе, через которую со стороны Беларуси в Польшу попадают нелегальные мигранты.

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