Глава Генштаба Муравейко: Беларусь готова применить ядерное оружие

Глава Генштаба Муравейко: Беларусь готова применить ядерное оружие16
- 1.07.2024, 7:39
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Лукашенковский генерал угрожает Польше.
Начальник Генштаба Беларуси Павел Муравейко заявил, что страна применит тактическое ядерное оружие в случае угрозы ее «суверенитету» и «независимости», сообщает БЕЛТА
Муравейко заявил, что через несколько дней Беларусь станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, и Польша якобы хочет этому помешать «или, во всяком случае, бросить ложку дегтя в ту банку меда, которая сегодня построена».
Он также обвинил Польшу в том, что она якобы спровоцирована и инициировала кризис на белорусско-польской границе, через которую со стороны Беларуси в Польшу попадают нелегальные мигранты.