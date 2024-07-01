В Таджикистане — переворот? 1.07.2024, 10:58

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Что стоит за массовыми арестами чиновников.

Правитель Таджикистана Эмомали Рахмон борется с заговорщиками и арестовывает чиновников. Это ещё одно свидетельство центральноазиатской турбулентности.

Источники СМИ сообщают о задержаниях и допросах в эти дни порядка 50 человек, среди которых бывший председатель Верховного Совета Таджикистана Акбаршо Искандаров, в свое время даже исполнявший обязанности президента страны, бывший министр иностранных дел Хамрохон Зарифи и депутат Саидджафар Усмонзода, бывший лидер Демократической партии.

Киргизский журналист и эксперт Артем Кхан в беседе с украинским публицистом Виталием Портниковы выразил мнение, что в Таджикистане готовился переворот, а зачистка может свидетельствовать о том, что Рахмон готовиться передать власть своему сыну Рустему.

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