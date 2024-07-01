закрыть
1 июля 2024, понедельник, 12:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларусь пришел новый китайский автобренд

7
  • 1.07.2024, 11:33
  • 4,054
В Беларусь пришел новый китайский автобренд

Речь идет про Seres.

Под брендом Seres выпускается адаптированная для пользователей из Европы версия автомобилей AITO, они создаются в тесном партнерстве с IT-гигантом Huawei.

В Беларусь новинку привез автомобильный дом «Энергия ГмбХ». Сообщается, что в шоуруме появились внедорожники 5-й и 7-й серий.

Судя по информации на сайте, «пятерки» в наличии стоят от 42 000 евро в эквиваленте, «семерки» — от 46 000 евро.

Модель Seres 5, по заводским данным, развивает мощность в 487 л. с., разгоняется от 0 до 100 км/ч за 4,6 секунды, объем батареи — 40 кВт, топливного бака — 56 литров.

Мощность Seres 7 составляет 438 л. с., разгон до 100 км/ч занимает 4,8 секунды, батарея — 40 кВт, топливный бак — 60 литров.

Дилер заявляет, что машины поставляются напрямую с завода с официальной гарантией два года или 100 000 км. Для них доступно техобслуживание и диагностика оригинальным оборудованием в официальном сервис-центре, а также склад запчастей в Минске.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Штаны – архитектурное излишество
Штаны – архитектурное излишество Ирина Халип
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко Леонид Невзлин
Улететь и затаиться за рекой туманной
Улететь и затаиться за рекой туманной Владимир Халип
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко Валерий Карбалевич