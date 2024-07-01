ВСУ разбили россиян на мотоциклах под Угледаром

ВСУ разбили россиян на мотоциклах под Угледаром3
- 1.07.2024, 15:07
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Появились кадры уничтоженной техники.
В Сеть попали кадры разгрома российских военных на Угледарском направлении. В отражении атаки участвовали бойцы 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, горячо встретившие противника.
Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365». На опубликованных кадрах видно огромное количество уничтоженной российской бронетехники и целое кладбище подбитых мотоциклов, на которых россияне пытались штурмовать украинские позиции. Украинский журналист и блогер Денис Казанский подчеркивает, что эти кадры никогда не покажут российские федеральные каналы.
«Разгром наступающих российских войск под Угледаром. Все усеяно подбитой техникой. В глаза бросается целое кладбище мотоциклов, которыми оккупанты вынуждены пользоваться из-за нехватки бронетехники. Настоящий ад и горы трупов каждый день. Бессмысленные смерти ради больных фантазий поехавшего Путина», — пишет Казанский.