Болотце расколыхалось
- Александр Невзоров
- 1.07.2024, 17:06
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Сотни костюмированных скрепоносцев ждали Канье Уэста с бакенбардами.
Зря Канье Уэст перед поездкой в Россию не отрастил бакенбарды.
Если бы подсуетился вовремя, то еще одним «солнцем русской поэзии» стало бы больше.
По всем параметрам Уэст ничем не хуже Александра Сергеевича.
Вполне себе Пушкин-2. Да и России не привыкать к афроамериканскому привкусу своей духовности.
Конечно, русские неприлично перевозбудились. Но их можно понять: визит черного дипломированного наркомана, обладателя сочной биполярочки и жертвы трех мучительных липосакций для путинской Москвы - событие пронзительной силы.
Потребность немедленно отдаться рэперу испытал даже Дугин:
— Канье Уэст, кстати, идеологически наш...
В Гостином дворе свершился пушкинский бал. Там сотни костюмированных скрепоносцев, потея, ждали явление Уэста в цилиндре.
Граждане попроще отлавливали любых чернокожих и страстно с ними селфились, справедливо видя в каждом из них великого репера.
Короче: болотце расколыхалось. Тотальное поклонение кумиру американского быдла показало, как сильно страдает Москва от своей прогрессирующей провинциальности.
Александр Невзоров, Telegram