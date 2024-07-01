Болотце расколыхалось Александр Невзоров

1.07.2024, 17:06

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Сотни костюмированных скрепоносцев ждали Канье Уэста с бакенбардами.

Зря Канье Уэст перед поездкой в Россию не отрастил бакенбарды.

Если бы подсуетился вовремя, то еще одним «солнцем русской поэзии» стало бы больше.

По всем параметрам Уэст ничем не хуже Александра Сергеевича.

Вполне себе Пушкин-2. Да и России не привыкать к афроамериканскому привкусу своей духовности.

Конечно, русские неприлично перевозбудились. Но их можно понять: визит черного дипломированного наркомана, обладателя сочной биполярочки и жертвы трех мучительных липосакций для путинской Москвы - событие пронзительной силы.

Потребность немедленно отдаться рэперу испытал даже Дугин:

— Канье Уэст, кстати, идеологически наш...

В Гостином дворе свершился пушкинский бал. Там сотни костюмированных скрепоносцев, потея, ждали явление Уэста в цилиндре.

Граждане попроще отлавливали любых чернокожих и страстно с ними селфились, справедливо видя в каждом из них великого репера.

Короче: болотце расколыхалось. Тотальное поклонение кумиру американского быдла показало, как сильно страдает Москва от своей прогрессирующей провинциальности.

Александр Невзоров, Telegram

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