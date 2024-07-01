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Лосенок и медведь перебежали из Беларуси в Литву

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  • 1.07.2024, 20:37
  • 1,090
Лосенок и медведь перебежали из Беларуси в Литву

Фотофакт.

Лосенок убегал от медведя в Беларуси, в итоге оба оказались в Литве. Животных заметили в воскресенье вечером, 30 июня, литовские пограничники. Об этом случае сообщается на сайте Службы охраны госграницы Литвы.

Молодого лося, спасающегося от медведя, заметили в заповеднике Чепкяляй.

Пограничники отметили, что в этом месте нет ограждения, границу охраняют при помощи видеонаблюдения.

Сначала они заметили, как лосенок забежал на территорию Литвы, а спустя 40 секунд с территории Беларуси за ним прибежал медведь. Судя по всему, животные остались в Литве, поскольку на камеры они больше не попадали.

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