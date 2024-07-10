Спутники показали движение мощного торнадо в США
- 10.07.2024, 0:00
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В понедельник, 8 июля, спутники зафиксировали приближение мощного урагана Берил к Матагорде, Техас. Об этом сообщает Associated Press.
Ураган Берил достиг суши как ураган первой категории по шкале Саффира-Симпсона. В 4:00 по местному времени ураган Берил приблизился к суше с максимальными устойчивыми ветрами скоростью 129 км/ч. Ураган привел к опасному повышению уровня воды в море — до двух метров в некоторых местах вдоль побережья Мексиканского залива в восточном Техасе.
Шторм также вызвал значительные внезапные наводнения и городские затопления. Ожидается, что речные наводнения будут незначительными, но опасные течения будут оставаться вдоль побережья залива. Также прогнозируется угроза торнадо от восточного Техаса в части Луизианы и Арканзаса в течение дня.
Спутник GOES-East Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) предоставил снимки урагана Берил с высоты 35 785 км над экватором Земли.
По данным Associated Press, уже 1,5 миллиона домов остались без электроэнергии, и вероятно, что отключения продолжатся из-за опасных условий. В офисе шерифа округа Гарриса подтвердили одну гибель от падения дерева.