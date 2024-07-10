Польша закупит броневики для охраны границы с Беларусью 2 10.07.2024, 12:12

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И начнет новую операцию.

Министерство обороны Польши начало процедуру закупки 150 бронированных транспортных средств, которые будут использоваться на границе с Беларусью. Ими будут оснащены подразделения, привлеченные для усиления пограничников. Об этом на пресс-конференции сообщил замминистра Минобороны Павел Бейда. Также на границе будет начата новая операция.

С 1 августа 2024 года будет развернута операция «Безопасное Подлясье». Она должна заменить две текущие операции Gryf и Rengaw, реализуемые военными по усилению охраны границы.

Армейский контингент будет увеличен до 17 тыс. солдат. Из которых 8 тыс. будут непосредственно участвовать в усилении охраны границы, а 9 тыс. будут находиться в резерве. Задачей последних будет в случае необходимости в течение 48 часов прийти на помощь со всем своим снаряжением. Перед отправкой для участия в операции, военнослужащие будут проходить 2-месячную подготовку, а их каденция будет продолжаться полгода. Сейчас в усилении задействованы 6 тыс. военнослужащих.

«Если солдаты пройдут этот курс, пройдут сертификацию, то будут квалифицированы для службы на границе», — пояснил Бейда.

Контингенты на ротационном принципе будут направлять дивизии польской армии, а также подразделения территориальной обороны.

По словам замминистра Цезария Томчика операция будут продолжаться до развертывания в 2028 году военного компонента защиты границы, а также завершения работы по созданию инфраструктуры «Щита Восток».

Он подтвердил, что проект получил поддержку на уровне ЕС. В первом полугодии 2025 года планируется направить первые 500 млн злотых на финансирование создания инфраструктуры щита. Польская сторона ведет переговоры по привлечению средств ЕИБ.

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