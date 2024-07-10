Пять простых шагов, как охладить квартиру без кондиционера 2 10.07.2024, 13:34

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Лишь законы природы и житейская смекалка.

Зимой мы утепляем жилища, чтобы не дать теплу утечь в окружающую среду. Важно убрать все «мостики холода» – лазейки, которыми тепло уходит, пишет techinsider.

Летом делаем обратную процедуру – выискиваем источники тепла и устраняем их, а источники прохлады включаем на всю катушку.

Попробуйте сделать следующие вещи:

С утра наберите полную ванну холодной воды, оставьте ее стоять до вечера, чтобы вода вбирала в себя тепло из воздуха. Водопровод проходит под землей, а грунт остается прохладным даже в периоды затяжной жары.

Не готовьте горячую пищу. Тем более, что в жару полезнее есть свежатину. Ешьте салаты, овощную окрошку, фрукты. Вместо кофе и чая пейте квас, соки, минералку или чайный гриб (как делать последний, Techinsider недавно объяснял).

Реже включайте электроприборы. Дайте отдохнуть телику, лучше погуляйте или почитайте.

На ночь распахивайте все форточки, чтобы проветрить квартиру прохладным ночным воздухом.

Днем завешивайте окна на солнечной стороне белой тканью.

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