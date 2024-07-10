Россия впервые «спрятала» корабль Черноморского флота в Абхазии

Россия впервые «спрятала» корабль Черноморского флота в Абхазии1
- 10.07.2024, 14:09
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После ударов Украины по Новороссийску и Крыму.
Российское военное командование перевело боевой корабль в порт Очамчира в Абхазии из-за риска удара украинских надводных беспилотников, пишет Naval News.
По данным издания, корабль является спасательно-буксирным судном проекта 22870, ранее он был пришвартованным в своем порту приписки Новороссийск 28 июня, затем он вышел в море и был замечен на спутниковых снимках 4 и 5 июля на базе в Очамчире.
В Черноморском флоте России есть три корабля проекта 22870: СБ-742, «Профессор Николай Муру» и «Капитан Гурьев». Naval News не смогло точно определить, какое именно судно находится на базе в Абхазии. Издание уточняет, что ранее подобных судов было четыре, однако корабль «Василий Бех» был потоплен летом 2022 года вблизи от острова Змеиный после удара украинских ракет.
Несмотря на небольшой размер порта в Очамчире, он может принять несколько крупных военных судов, таких как десантные корабли или фрегаты. В советские времена порт в этом регионе использовался как база подводных лодок. Отмечается, что на данный момент в Очамчире базируется не менее восьми сторожевых катеров береговой охраны Пограничной службы ФСБ России.
Naval News полагает, что российское командование будет использовать порт в Абхазии в качестве убежища для своих кораблей. Несмотря на то, что порт контролируется Абхазией, де-юре это территория Грузии, и возможная атака ВСУ на порт в Очамчире подразумевает вовлечение Грузии в российско-украинскую войну, полагает издание.