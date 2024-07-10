«Время секонд хэнд» вошла в сто лучших книг XXI века по версии The New York Times

«Время секонд хэнд» вошла в сто лучших книг XXI века по версии The New York Times1
- 10.07.2024, 17:42
Американские журналисты отметили работу белорусской писательницы Светланы Алексиевич.
Книга Светланы Алексиевич «Время секонд хэнд» заняла 72-е место в рейтинге лучших книг XXI века.
Авторы The New York Times пишут о произведении так:
«Из всех грандиозных неудачных экспериментов 20-го века немногие закончились более бесславно, чем амбициозная империя, известная в течение неполных семи десятилетий как СССР.
Гибель мечты о коммунизме отражается в устной истории лауреата Нобелевской премии Алексиевич и ее бесстрашном портрете людей, выживших в советском государстве (или нет) — бывших заключенных, функционеров компартии, обычных граждан всех мастей. Это произведение пробирает до мурашек и раскрывает глаза».
Рейтинг создан на основе мнения пяти сотен писателей, публицистов, ученых, редакторов, журналистов, критиков, издателей, поэтов, переводчиков и других экспертов.