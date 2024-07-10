«Время секонд хэнд» вошла в сто лучших книг XXI века по версии The New York Times 1 10.07.2024, 17:42

Светлана Алексиевич

Американские журналисты отметили работу белорусской писательницы Светланы Алексиевич.

Книга Светланы Алексиевич «Время секонд хэнд» заняла 72-е место в рейтинге лучших книг XXI века.

Авторы The New York Times пишут о произведении так:

«Из всех грандиозных неудачных экспериментов 20-го века немногие закончились более бесславно, чем амбициозная империя, известная в течение неполных семи десятилетий как СССР.

Гибель мечты о коммунизме отражается в устной истории лауреата Нобелевской премии Алексиевич и ее бесстрашном портрете людей, выживших в советском государстве (или нет) — бывших заключенных, функционеров компартии, обычных граждан всех мастей. Это произведение пробирает до мурашек и раскрывает глаза».

Рейтинг создан на основе мнения пяти сотен писателей, публицистов, ученых, редакторов, журналистов, критиков, издателей, поэтов, переводчиков и других экспертов.

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