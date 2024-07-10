НАТО проведет учения по минированию Балтийского моря

НАТО проведет учения по минированию Балтийского моря1
- 10.07.2024, 19:48
Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны Польши.
Польша проведет учения по размещению мин в Балтийском море, заявил заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский.
«Мы укрепляем оборону стран НАТО в Балтийском море. От имени министерства национальной обороны по случаю саммита НАТО, который начинается завтра в Вашингтоне, я подписал письмо о намерениях относительно совместных закупок морских мин и учений ВМС по их установке», — написал Залевский на своей странице в социальной сети X.
Последние масштабные учения НАТО в Балтийском море прошли в сентябре прошлого года. Военно-морские подразделения стран Североатлантического альянса провели маневры у берегов Эстонии и Латвии. Целью учений была отработка действий в случае возможной агрессии со стороны России.
Учения, получившие название «Северное побережье», длились две недели и предусматривают участие около 30 кораблей и более 3000 военнослужащих из всех стран НАТО, расположенных в районе Балтийского моря.
Россия начала регулярно проводить военные маневры в Балтийском море с начала года. В конце июня корабли Балтфлота в ходе учений отработали отражение налета беспилотников и безэкипажных катеров условного противника, а также выполнили упражнения по постановке радиоэлектронных помех.
Кроме того, российские военные отработали удары по «отряду боевых кораблей условного противника». Учебные стрельбы выполнил ракетный катер «Димитровград» с использованием комплекса «Москит».
Состоявшиеся в июне учения стали вторыми за последний месяц для российского флота в Балтийском море. 1 июня подлодка «Можайск» выполнила торпедные стрельбы по субмарине условного противника.
В конце марта экипажи двух российских подводных лодок Балтийского флота отрепетировали на учениях подводную дуэль. Подлодка «Можайск» скрытно вошла в обозначенную зону и с выгодной позиции торпедой условно атаковала субмарину потенциального противника. Подлодка «Дмитров», маневрируя, уклонилась от огня и провела условную контратаку.