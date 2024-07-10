Доверие к Путину в «дружественных» странах обвалилось до многолетних минимумов 3 10.07.2024, 21:48

3,756

Диктатор РФ потерпел пиар-катастрофу.

Антизападная риторика Владимира Путина и апелляции к странам Глобального Юга с призывом вместе построить «многополярный» мир не вызвали энтузиазма у жителей стран, которые Кремль называет «дружественными», передает The Moscow Times.

В государствах Латинской Америки, а также в ключевых странах — торговых партнерах России — Индии и Турции — уровень доверия граждан к президенту РФ в 2024 году опустился до многолетних минимумов, показал опрос Pew Research Сenter.

В Индии, которую Кремль называет «стратегическим партнером», 39% граждан считают, что Путин способен правильно действовать в международных делах. Рейтинг доверия российского президента потерял 3 процентных пункта по сравнению с предыдущим исследованием, а его текущее значение — самое низкое с 2017 года.

Уровень доверия к Путину в Турции, которую сам президент называл «самым надежным партнером» России, также упал на 7-летнее «дно». Заслуживающим доверия в международных делах Путина назвали 29% граждан Турции.

Полноценную пиар-катастрофу Путин потерпел в Латинской Америке, которую призывал бороться с «колониализмом» Запада, вспомнив традиции Симона Боливара. В Бразилии и Чили уровень доверия к Путину обвалился до минимумов за все время исследований (с 2007 года) — 10% и 12% соответственно. В Колумбии о доверии к российскому президенту заявили 18% респондентов, что стало худшим результатом за 10 лет. В Мексике рейтинг Путина за год снизился на 1 процентный пункт, до 24% — худшего результата с 2018 года.

Лишь в двух из 20 странах Глобального Юга, охваченных исследованием Pew, больше половины граждан высказали доверие к Путину в глобальных делах: это Малайзия (61%) и Филиппины (59%). Также относительно высокие показатели президент РФ набрал в Бангладеш (50%) и Кении (47%).

Во входящей в БРИКС ЮАР, которую Путин называет «стратегическим партнером», уровень доверия к российскому президенту второй год подряд держится на самой низкой отметке с 2014 года — 30%. В другой африканской стране, Гане, рейтинг Путина упал до минимума за всю историю — 33%, согласно опросу Pew.

В целом 65% людей в 35 странах, где проводилось исследование, отрицательно оценивают Россию, а 28% высказываются благосклонно. При этом отношение к Путину чуть хуже, чем в целом к стране: 73% не верят, что он способен правильно действовать в международных делах, тогда как 21% ему доверяют.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com