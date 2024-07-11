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НАТО: Мы отправим Украине приглашение в Альянс

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  • 11.07.2024, 7:38
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НАТО: Мы отправим Украине приглашение в Альянс

Итоговое заявление по результатам саммита.

НАТО отправит Украине приглашение в Альянс, когда союзники согласятся и Киев выполнит все необходимые условия.

Об этом сообщается в совместном заявлении по итогам саммита НАТО.

«Мы еще раз подтверждаем, что мы сможем отправить Украине приглашение присоединиться к Альянсу, когда члены Альянса согласятся и условия будут выполнены», - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры государств-членов Альянса отметили, что будущее Украины в НАТО и они поддерживают право Украины выбирать собственный механизм безопасности и решать свое будущее без внешнего вмешательства.

«Украина становится все более оперативной и политически интегрированной с Альянсом. Мы приветствуем конкретный прогресс, которого Украина достигла после Вильнюсского саммита в отношении необходимых демократических, экономических и безопасностных реформ. Пока Украина продолжает эту жизненно важную работу, мы будем продолжать поддерживать ее на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО», - отметили в заявлении.

В Альянсе добавили, что решения НАТО и Совета Украина-НАТО, которые были приняты на саммите, в сочетании с текущей работой членов Альянса являются мостом к членству Украины в Альянсе.

Кроме того, принятые на саммите решения НАТО и Совета Украина-НАТО в сочетании с текущей работой членов Альянса являются мостом к членству Украины в Альянсе.

«Члены Альянса будут продолжать поддерживать прогресс Украины в оперативной совместимости, а также дополнительные реформы демократии и сектора безопасности, которые министры иностранных дел стран НАТО будут продолжать оценивать через адаптированную Годовую национальную программу», - говорится в заявлении.

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