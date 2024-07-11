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NYT: Финансовый лидер демократов Джордж Клуни уговаривает Байдена не баллотироваться

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  • 11.07.2024, 9:09
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NYT: Финансовый лидер демократов Джордж Клуни уговаривает Байдена не баллотироваться

Известный актер объяснил свою позицию.

Известный голливудский актер и финансовый лидер Демократической партии Джордж Клуни, который в прошлом месяце был одним из организаторов крупного сбора средств для президента США Джо Байдена, теперь уговаривает его не баллотироваться на переизбрание.

«Единственная битва, которую он не может выиграть, - это борьба со временем. Это обидно это говорить, но тот Джо Байден, с которым я был три недели назад на сборе средств, не был Джо Байденом в 2010 году. Он даже не был Джо Байденом 2020 года. Тот самый человек, которого мы все видели во время дебатов», - написал он в гостевом эссе для New York Times.

По словам актера, десятки демократов обсуждали между собой и с журналистами то, что решение Байдена угрожает не только его собственному шансу на президентство, но и коллегам-демократам в избирательном бюллетене.

«Мы не собираемся выиграть в ноябре с этим президентом. Кроме того, мы не выиграем Палату представителей и потеряем Сенат. Это не только мое мнение. Это мнение каждого сенатора, члена Конгресса и губернатора, с которыми я общался частным образом. Каждый, независимо от того, что он или она говорит публично», - пояснил Клуни.

Сейчас Клуни является одной из самых заметных фигур в Демократической партии, которая призывает Байдена завершить свою кампанию. Издание обратилось к пресс-секретарю действующего президента Лорен Гитт за комментарием по этому поводу, но она прислала только последнее письмо американского лидера к демократам Конгресса, в котором он отмечал, что остается на выборах.

По словам источников, члены команды Байдена пытались убедить Клуни не публиковать свое эссе и оставаться на стороне президента.

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