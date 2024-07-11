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Саммит НАТО в итоговой резолюции осудил режим Лукашенко

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  • 11.07.2024, 9:28
  • 10,846
Саммит НАТО в итоговой резолюции осудил режим Лукашенко

Диктатор продолжает способствовать войне.

Углубление политической и военной интеграции России в Беларусь, включая развертывание передовых российских военных возможностей и персонала, имеет негативные последствия для региональной стабильности и обороны Альянса, говорится в декларации Вашингтонского саммита, посвященного 75-й годовщине образования Альянса.

В документе отмечается, что Беларусь продолжает способствовать агрессивной войне России против Украины.

«Беларусь продолжает способствовать этой войне, предоставляя свою территорию и инфраструктуру. Углубление политической и военной интеграции России в Беларусь, включая развертывание передовых российских военных возможностей и персонала, имеет негативные последствия для региональной стабильности и обороны Альянса», — заявили участники саммита.

В декларации отмечается, что безответственная ядерная риторика России и принудительные ядерные сигналы, включая объявленное размещение ядерного оружия в Беларуси, демонстрируют позицию стратегического устрашения.

Напомним, саммит НАТО проходил в Вашингтоне. Страны-участники в совместном заявлении сообщили, что будущее Украины — в НАТО, они поддерживают право Киева выбирать собственный механизм безопасности и решать свое будущее без внешнего вмешательства.

НАТО отправит Украине приглашение в Альянс, когда союзники согласятся и Киев выполнит все необходимые условия.

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