«Rzeczpospolita»: Абсолютное большинство поляков выступает за блокаду ж/д транзита из Беларуси 11.07.2024, 11:13

Общественное мнение — за давление на режим Лукашенко.

Поляки выступают за блокаду железнодорожного транзита из Беларуси как инструмент давления на режим Лукашенко. Об этом пишет издание «Rzeczpospolita», ссылаясь на опрос общественного мнения социологами из IBRIS.

39,9% опрошенных однозначно считают, что Польша должна пойти на блокаду железнодорожного транзита из Беларуси. 31,9% ответили, что «скорее согласны» с этим утверждением. Однозначно против — 7,5%, «скорее против» — 5,7%, затрудняются ответить 15%.

Напомним, в начале июля Польша 33 часа блокировала железнодорожное сообщение на терминале таможенного оформления в Малашевичах на границе с Беларусью. Официально таможенные службы сообщили, что проводились рутинные контрольные мероприятия для защиты таможенной территории ЕС от поступления опасных товаров или веществ. Польское правительство решило использовать эту форму давления на режим Лукашенко , для которого доходы от транзита составляют значительную часть бюджета.

Кроме того, Варшава рассчитывает на давление на Минск со стороны Китая, который может понести убытки из-за блокировки терминала в Малашевичах. Через этот терминал китайские товары по суше поступают на Запад.

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