Случайный Путин3
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 11.07.2024, 17:04
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Россия – нищая страна без перспектив.
Соединенные Штаты решили разместить «дальнобойные ракеты» в Германии. Включая, насколько можно понять, гиперзвуковые. Помните, как правящая нашей страной шпана, заявив о свои гиперзвуковых ракетах, говорила, что «аналогов нет», спровоцировала гонку вооружений. Теперь американцы сделали.
После объявления о ракетах в Германии выбежали клоуны (Рябков, Антонов, Песков) с заявлениями об ответе, сдерживании и т.п. Главный виновник происходящего – Путин, молчит. Между прочим, еще раз спросим Рябкова, Антонова, Пескова. Ваши дети и внуки на фронте, вы их направили «отвечать» и «сдерживать»?
Обратите внимание. Горбачев оставил в наследство доверие западных стран к России. Россияне жили в мире. Ни с кем не воевали. Угроз не было. Преемник Ельцина – случайный Путин, начиная, как минимум, с 2007 года, разрушил все своими авантюрами, своей глупостью.
Никакой опасности от стран НАТО России нет. От расширения НАТО тоже. Да и от размещения каких-то там ракет в Германии или где-либо еще. Как это показал Горбачев, безопасность может обеспечиваться разоружением, системой эффективных договоров – не частоколом ракет, на которые ресурсов у нашей страны нет. Россия – нищая страна без перспектив.
Какое же решение? Вся эта публика, начиная с Путина, должна покинуть свои посты. Вы уже достаточно показали, кто вы такие. Уходите. Уходите все. Придут другие руководители и будут выбираться из того, что вы наворотили.
Telegram-канал «СерпомПо»