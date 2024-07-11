Россиянин передал ГУР служебные документы и фото своих командиров после удара по «Охматдету» 4 11.07.2024, 17:24

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Он был шокирован ударом по детской больнице.

Один из летчиков 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ВВС РФ передал Главному управлению разведки Минобороны Украины документы о деятельности его воинской части и частные фото командного состава после удара по детской больнице «Охматдет» в Киеве.

Об этом NV сообщил источник в украинской разведке.

По данным собеседника издания, российский военный обратился в чатбот ГУР и написал, что шокирован ударом по «Охмадету». Он заявил, что, как и некоторые из его коллег, не понимает, для чего их заставляют бить именно по гражданской инфраструктуре Украины.

Учитывая это, военный решил передать Украине документы о деятельности его воинской части и частные фото командного состава 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии.

Источник NV отметил, что среди материалов есть документы из личных дел старшего офицерского состава, персональные данные военных и членов их семей и тому подобное. Наибольшую же ценность представляют грифованные документы 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии. Так, даже первичное изучение материалов доказывает их важность.

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