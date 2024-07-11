Карл III обратился к сборной Англии по футболу с необычной просьбой

Карл III обратился к сборной Англии по футболу с необычной просьбой6
- 11.07.2024, 19:07
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Финал чемпионата Европы пройдет в воскресенье.
Финал чемпионата Европы по Футболу Англия — Испания пройдет в воскресенье и начнется в 22 часа. После вчерашнего победного полуфинала король Карл III обратился к национальной сборной.
«Мы с женой присоединяемся ко всей нашей семье и передаем вам самые теплые поздравления с выходом в финал чемпионата Европы по футболу. А также передаем свои наилучшие пожелания в связи с воскресным матчем.
Но я позволю себе призвать вас одержать победу до того, как возникнет необходимость в каких-нибудь чудо-голах на последней минуте или в очередной драме с пенальти, так как уверен, что давление и сердечный ритм всей нации тогда значительно снизятся! Удачи, Англия», — написал король у себя в соцсетях.
A message from His Majesty The King to @England following today’s #EURO2024 semi-final.— The Royal Family (@RoyalFamily) July 10, 2024
Read the message in full on our website: https://t.co/pt2fCGXiVK pic.twitter.com/CWa6GAfRTk
В свою очередь новый премьер Кир Стармер пошутил, что пока у власти лейбористы, команда никогда не проиграет в серии пенальти.
Сборная Англии никогда не выигрывала чемпионат Европы, но однажды выиграла чемпионат мира. Было это в 1966 году. Тогда обошлось без пенальти, но страной правили лейбористы: правительство Гарольда Вильсона.