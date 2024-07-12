Байден случайно назвал Зеленского «Путиным» 4 12.07.2024, 8:32

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Оба лидера превратили оговорку в шутку.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время выступления на полях саммита НАТО в Вашингтоне случайно назвал президента Украины Владимира Зеленского «президентом Путиным».

«Сейчас я хочу передать слово президенту Украины, который имеет столько же смелости, сколько и решимости. Дамы и господа, президент Путин», – заявил американский лидер.

Стоит отметить, что Байден быстро осознал, что ошибся и сразу же добавил:

«Президент Путин? Он (Владимир Зеленский – ред.) победит президента Путина. Я так сосредоточен на том, чтобы победить президента Путина, мы должны беспокоиться об этом».

В ответ Владимир Зеленский отшутился, сказав: «Я лучше».

«Вы чертовски лучше», – согласился Байден.

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