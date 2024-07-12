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Байден перепутал фамилию вице-президента Харрис и назвал ее «Трампом»

  • 12.07.2024, 10:16
Байден перепутал фамилию вице-президента Харрис и назвал ее «Трампом»

Президент США не заметил своей ошибки.

Президент США Джо Байден, закрывая саммит НАТО, во второй раз за вечер публично перепутал фамилию человека, о котором говорил. Он назвал свою вице-президентку Камалу Харрис фамилией своего соперника на предстоящих выборах, пишет 12 июля «Европейская правда».

На финальной пресс-конференции Байдена спрашивали не о прошедшем саммите, а о внутренней политике и о том, снимается ли он с выборов, а также вспомнили об инциденте на украинском событии, когда ошибочно «дал слово Путину», представляя Зеленского.

Отвечая о продолжении своего участия в гонках и о том, может ли он уступить место вице-президентке Камале Харрис, Байден снова совершил ошибку и перепутал ее фамилию.

«Я бы не выбрал вице-президента Трамп быть вице-президентом, если бы я не считал, что она имеет достаточную квалификацию, чтобы быть президентом», – заявил он и не заметил своей ошибки.

Эти ошибки начали обсуждать широко в США, пишет издание.

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