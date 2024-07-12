Россиянин в футболке с надписью «Всех порвем красиво» пожаловался на прилет в Белгороде 14 12.07.2024, 10:56

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Z-патриот не ожидал такого поворота событий.

Российский Z-патриот из Белгорода пожаловался на ущерб нанесенный его автомобилю в результате прилета боеприпаса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, россиянин показывает повреждения и спрашивает о том, что ему делать и куда обращаться за компенсацией.

Мужчина одет в футболку с российским флагом, медведем и надписью «Всех порвем красиво».

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