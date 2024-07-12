Одна из богатейших женщин Казахстана отказалась от российского гражданства 12.07.2024, 15:21

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Айдан Сулейменова

Фото: ayala.kz

Соответствующий документ подписал Путин.

Богатейшая женщина-рантье Казахстана Айдан Сулейменова приняла решение отказаться от российского гражданства, пишет Tengrinews.kz. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин, удовлетворив заявление Сулейменовой об отказе от российского паспорта.

Айдан Сулейменова — дочь первого главы МИД Казахстана Тулеутая Сулейменова и супруга одного из самых богатых казахстанских бизнесменов Данияра Абулгазина. По данным Forbes, Сулейменова занимает восьмую строчку в рейтинге рантье Казахстана с выручкой в 4,3 млрд тенге ($8,9 млн). Она владеет девелопером «ADD Invest Properties», через который она совместно с четой Кулибаевых управляет рядом крупных торговых центров в Казахстане.

После начала полномасштабной войны с Украиной от российского гражданства отказались как минимум семь миллиардеров. В феврале от российского паспорта отказался экс-партнер Алишера Усманова бизнесмен Василий Анисимов. Он оставил себе гражданство Хорватии и Доминиканы. До него это сделали основатель компании «Итера» Игорь Макаров, основатель инвестиционной компании Freedom Finance Тимур Турлов (получивший гражданство Казахстана), основатель группы фондов DST Global и бывший совладелец Mail.Ru Group Юрий Мильнер, основатель Revolut Николай Сторонский, основатель «Тройка Диалог» Рубен Варданян и основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков.

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