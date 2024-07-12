Китайские банки решили оставить Россию без юаней 1 12.07.2024, 18:25

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Пекин не хочет нарываться на санкции.

Новая проблема во внешнеторговых расчетах России и Китая – на этот раз не связанная с комплаенсом. Шанхайская дочка ВТБ и мелкие приграничные китайские банки, через которые Москва и Пекин собирались проводить платежи без лишних проволочек, ограничили конвертацию рублей в юани.

Эти региональные банки готовы обслуживать торговлю с Россией, потому что им не страшны вторичные санкции США: они не работают с долларами. Обратная сторона медали: рубли им тоже не нужны. Поэтому они, по выражению российского финансиста, взаимодействующего с одним из таких сельских банков, работают «на встречных потоках»: конвертируют в юани не больше, чем поступает к ним на счета российских клиентов-экспортеров для перевода в Россию.

Эти потоки не сбалансированы: российские экспортеры в основном крупные и пользуются услугами других банков. Поэтому «российских» юаней на всех не хватает, и импортерам приходится долго ждать окна для конвертации, чтобы оплатить товар, рассказали The Moscow Times клиенты нескольких китайских банков, включая попавшую месяц назад под санкции дочку ВТБ.

Тогда и возникла проблема, говорят три столкнувшихся с ней импортера. После того, как «ВТБ Шанхай» попал под блокирующие санкции США, его возможности конвертировать рубли в юани резко сократились. Через мелкие приграничные банки проходит значительно меньше экспортных потоков, чем импортных, создается очередь на получение юаней в Китае, пересказывает клиент «ВТБ Шанхай» объяснения, полученные от менеджера банка.

В июле то же самое началось в отделениях небольших приграничных сельских банков, утверждают два отправителя средств из России. У обоих до этого платежи проходили быстро, но теперь «подвисли». «Нам банк объяснил, что они платеж видят, но не могут зачислить получателю, потому что у них недостаточно запросов из Китая на оплату в Россию в рублях — чтобы они могли отдать нашему поставщику юани», – рассказывает собеседник The Moscow Times.

ВТБ не может покупать юани в Китае по санкционным соображениям, а сельские банки не хотят это делать, чтобы в переводах из России не проводить полноценную трансграничную конвертацию средств, объясняет руководитель компании-платежного агента. А так китайский банк, по сути, сводит между собой экспортера и импортера: один продает банку юани, которые покупает другой.

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