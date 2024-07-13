закрыть
13 июля 2024, суббота, 9:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Гражданина Индии взяли в заложники в Беларуси

1
  • 13.07.2024, 9:08
  • 3,034
СМИ: Гражданина Индии взяли в заложники в Беларуси

От семьи требуют выкуп.

Мужчина из Индии предположительно оказался в заложниках в Беларуси, и его семья вынуждена заплатить выкуп, чтобы добиться его освобождения, пишет издание The Times of India.

Родственники похищенного обратились за помощью к правительству Индии. Они сообщают, что в Беларуси мужчину избивают, а они не в состоянии заплатить.

Издание The Times of India пишет, что предположительно похищенного в Беларуси мужчину зовут Сону, он родом из деревни Дхамтан Сахиб города Нарвана в округе Джинд штата Харьяна.

По словам его брата, Сону направлялся к жене, ребенку и племяннику в Португалию, но его похитили и увезли в Беларусь. Своим родственникам об этом мужчина сообщил сам, позвонив по видеосвязи.

Сообщается, что семья уже заплатила 2 миллиона индийских рупий (76 тысяч рублей), но после этого похитители потребовали еще больше денег. После этого родственники мужчины обратились за помощью к правительству Индии.

— Мой брат просто пытался присоединиться к своей семье, а теперь его держат в заложниках. Мы очень беспокоимся о его безопасности. Пожалуйста, помогите нам обеспечить его безопасность, — приводит слова сестры похищенного мужчины индийское издание.

Также сообщается, что внимание на проблему в социальной сети Х уже обратил депутат парламента Индии Рандип Сурджевала, который призвал премьер-министра страны Нарендре Моди помощь освободить похищенного в Беларуси гражданина Индии.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пушкин и ноунейм
Пушкин и ноунейм Ирина Халип
Кремлевский «самовар» уходит в детектив
Кремлевский «самовар» уходит в детектив Владимир Халип
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Путин, женщины и дети
Путин, женщины и дети Виталий Портников