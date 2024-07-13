СМИ: Гражданина Индии взяли в заложники в Беларуси

СМИ: Гражданина Индии взяли в заложники в Беларуси1
- 13.07.2024, 9:08
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От семьи требуют выкуп.
Мужчина из Индии предположительно оказался в заложниках в Беларуси, и его семья вынуждена заплатить выкуп, чтобы добиться его освобождения, пишет издание The Times of India.
Родственники похищенного обратились за помощью к правительству Индии. Они сообщают, что в Беларуси мужчину избивают, а они не в состоянии заплатить.
Издание The Times of India пишет, что предположительно похищенного в Беларуси мужчину зовут Сону, он родом из деревни Дхамтан Сахиб города Нарвана в округе Джинд штата Харьяна.
По словам его брата, Сону направлялся к жене, ребенку и племяннику в Португалию, но его похитили и увезли в Беларусь. Своим родственникам об этом мужчина сообщил сам, позвонив по видеосвязи.
Сообщается, что семья уже заплатила 2 миллиона индийских рупий (76 тысяч рублей), но после этого похитители потребовали еще больше денег. После этого родственники мужчины обратились за помощью к правительству Индии.
— Мой брат просто пытался присоединиться к своей семье, а теперь его держат в заложниках. Мы очень беспокоимся о его безопасности. Пожалуйста, помогите нам обеспечить его безопасность, — приводит слова сестры похищенного мужчины индийское издание.
Также сообщается, что внимание на проблему в социальной сети Х уже обратил депутат парламента Индии Рандип Сурджевала, который призвал премьер-министра страны Нарендре Моди помощь освободить похищенного в Беларуси гражданина Индии.