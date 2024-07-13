Могли ударить по Пушилину: новые детали взрывов в Мариуполе 4 13.07.2024, 10:29

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Российская система ПВО на аэродроме разрушена.

Днем, 12 июля во временно оккупированном Россией Мариуполе прогремела серия взрывов в районе местного аэродрома. В результате атаки была уничтожена пусковая установка российской системы противовоздушной обороны. Об этом в эфире 24 канала сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Андрющенко отметил, что на самом деле не имеет большого значения, были ли это С-300 или «Бук», которые систематически размещались в Мариуполе. Он указал, что в Мариуполе россияне разместили первый эшелон противовоздушной обороны для защиты своих аэродромов в Ейске, Ростове и Приморско-Ахтарске.

«Об успешном поражении свидетельствует характер дыма, который был во время пожара, места, в которых происходил пожар, и взрыв из-за повторной детонации», - сказал советник городского головы Мариуполя.

Он отметил, что это указывает на разрушение системы противовоздушной обороны, которая была расположена в районе аэропорта, которая уже второй раз за месяц подверглась удару. Также было обнаружено, что на мариупольском аэродроме находились локаторы для обнаружения целей на больших расстояниях.

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Андрющенко добавил, что на территории аэропорта до удара находились глава так называемой «ДНР» Денис Пушилин и заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

«К сожалению, не успели. Пушилин с Хуснуллиным поехали до удара. Не так долго они там находились, но шанс был», - отметил Андрющенко.

Однако, среди вражеского военного персонала точно есть жертвы. После прилета местные наблюдали, как на аэродром прибыло много скорых. По словам советника городского головы Мариуполя, к утру ожидаются более конкретные данные о потерях личного состава.

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