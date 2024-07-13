Forbes: На фронте в Украине набирает обороты «горячее оружие» 13.07.2024, 11:26

1,158

ВСУ оснастили им свои беспилотники.

Новый тип оружия для беспилотников начинает заявлять о себе на фронте в Украине - боеприпасы, хорошо подходящие для уникальных возможностей небольших дронов.

Издание Forbes пишет, что военные начали использовать термит, который способен прожечь металл.

Горит при температуре 4 000 градусов по Фаренгейту

Горящий термит обычно состоит из смеси оксида железа и алюминия. Он горит потому, что кислород, содержащийся в ржавчине, сильнее притягивается к алюминию, чем к железу, поэтому ему не нужен кислород из вне, и он будет гореть под водой. Достигая температуры около 4 000F, термитная реакция имеет тенденцию расплавлять все, к чему прикасаются.

В отличие от других типов оружия, термит должен находиться очень близко к цели. Именно поэтому термитные гранаты AN-M14 армии США больше относятся к классу средств разрушения, чем к оружию, и используются для «повреждения, обездвиживания или уничтожения транспортных средств, систем вооружения, укрытий или боеприпасов». Небольшой дрон отлично подходит для доставки таких гранат к цели.

Синергия дронов и боеприпасов

Сочетание беспилотников и термита - мощная комбинация, поскольку точная доставка дрона может направить термит именно туда, где он окажет наибольший эффект. И даже небольшая зеленка может вызвать большой пожар.

Термит не так эффективен против брони, как боеголовки с кумулятивными зарядами, и не так полезен для противопехотного применения, как осколочные, и не обладает такой мощной взрывной силой, как термобарические конструкции.

Но он очень полезен для точных атак по легковоспламеняющимся целям.

По мере того, как Украина усиливает атаки беспилотников на российские нефте- и газохранилища и электроподстанции, термит, вероятно, будет использоваться все чаще. Металлические клетки, которые россияне начали устанавливать вокруг объектов инфраструктуры, вряд ли смогут остановить украинцев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com