В России сожгли дом сербского снайпера, который рассказал о проблемах в армии Путина 5 13.07.2024, 11:43

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Наемник вынужден просить милостыню.

У сербского наемника и любителя «русского мира» Деяна Берича начались серьезные проблемы в РФ.

Его дом в Подмосковье сожгли после того, как он рассказал правду о порядках в ВС РФ. Боевик вынужден просить милостыню. О проблемах Берича рассказала Z-пропагандистка Олеся Лосева в Telegram, передает Диалог.UA.

В начале нынешнего года Берич записал разоблачительное видеообращение о 119-м полке ВС РФ, в котором воюют сербские наемники. Он назвал командиров данного подразделения «ОПГ», обвинив их в расизме и «скотском» отношении к личному составу.

С его слов, командиры отправляют своих солдат в самоубийственные штурмы, а также не разрешают лечить раненых военных. После этого видеообращения у Берича началась «черная полоса».

Его дом в Подмосковье сожгли неизвестные. Лосева опубликовала видео последствий пожара. От дома сербского наемника остались одни угли. Сегодня, спустя почти полгода, он остается бездомным и вынужден просить пожертвования у неравнодушных россиян. Виновных в поджоге так и не нашли.

«Есть такой серб «Деки» Деян Берич… Обосновался в Подмосковье вместе с семьей, построил дом своими руками. Но в один из дней его подожгли! (...) Он смог соорудить временную летнюю конструкцию, но скоро зима, и жить в таких условиях будет невозможно, а идти больше некуда! Возвращаться в Сербию он не может, там за участие в боевых действиях ему грозит срок», - рассказала пропагандистка.

Она опубликовала номер карты наемника, призвав подписчиков скинуться ему на жилье.

Отметим, что Берич участвовал в агрессии против Украины с 2014 года.

В рядах российских ультрапатриотов он пользуется не очень хорошей славой. Его обвиняют в том, что он только пиарился на войне, а в боевых действиях не участвовал. В декабре 2023 года Берич был участником «команды Путина», агитируя за переизбрание диктатора.

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