В Санкт-Петербурге произошла стрельба с участием 12 человек 7 14.07.2024, 11:48

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Перестрелку устроили местные таксисты, не поделившие клиентов.

В российском Санкт-Петербурге произошли разборки со стрельбой, участие в которых приняли 12 человек. Были задержаны трое мигрантов, подозреваемых в причастности к перестрелке.

Это мужчины 1990, 1995 и 2000 годов рождения, их доставили в полицейский участок.

Предварительно стрельбу устроили таксисты, которые якобы не поделили клиентов, передают СМИ.

«По улице разгуливали мужчины с оружием и стреляли в своих оппонентов, прячась за припаркованными автомобилями. У двоих из них были предметы, похожие на автоматы, и у одного – пистолет. В данный момент нет точной информации, было оружие боевым, охолощенным или травматическим», – пишут СМИ.

Сообщается, что подозреваемые сбегали с места стрельбы на двух легковушках: белый Volkswagen Polo – сотрудники МВД уже задержали его водителя и двух пассажиров, и черный Hyundai – он уехал с места стрельбы на большой скорости.

Сообщений о пострадавших из больниц не поступало, остальных стрелков пока еще ищут.

Впоследствии стало известно, что было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство с применением оружия». Все участники стрельбы устанавливаются.

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