В Cеть попало видео, как нападающий стреляет в Трампа 6 14.07.2024, 15:50

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В видеоролике видно, как мужчина направляет оружие на политика.

На американских сайтах и в социальных сетях появляются разные видео, на которых видно, как нападающий стреляет в Дональда Трампа. В видеоролике видно, как мужчина направляет оружие на политика, а люди внизу наблюдают и ужасаются, пишет портал «Комментарии».

На видео изображен мужчина с длинными темными волосами, одетый в серую рубашку и брюки цвета хаки. Он осторожно пытается найти цель на расстоянии, прежде чем нажать курок.

Когда начинаются выстрелы, можно услышать крики людей и массовую панику. Через несколько секунд раздаются новые выстрелы, скорее всего, охранники Трампа убили снайпера.

По данным TMZ, получившим запись от участника предвыборного митинга, он с супругой стояли в группе из нескольких десятков людей, участвовавших на мероприятии Трампа. По их словам, люди видели поднимавшегося на здание мужчину. Они кричали об этом, но никто из служб не реагировал. Только когда нападающий выстрелил, тогда службы ответили и убили мужчину.

BREAKING: Video shows gunman shooting at Trump before being taken out by sniper pic.twitter.com/oCPPMcHKuk — Breaking911 (@Breaking911) July 14, 2024

Напомним, 14 июля на Трампа покушались во время митинга в штате Пенсильвания. После того, как раздались выстрелы, охранники закрыли собой экс-президента и вывели его со сцены.

Впоследствии стало известно, что Трамп получил легкое огнестрельное ранение. Погибли один из зрителей и нападающий.

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