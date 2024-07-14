В Украине ликвидирован ряд российских офицеров 3 14.07.2024, 17:54

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Опубликованы их имена.

В ходе войны против Украины потери среди офицерского состава РФ на 14 июля 2024 года увеличились. В частности, был уничтожен майор Антон Балаганский, командир отдельного отряда «Шторм».

Об этом сообщил офицер украинской армии Анатолий Штефан, известный под позывным «Штирлиц», на своем канале в Telegram.

Также были ликвидированы два лейтенанта - Дзамболат Елбакиев и Евгений Цибори.

Штефан также опубликовал фотографии уничтоженных врагов.

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