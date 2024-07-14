С начала года в Беларуси выросло число неплатежеспособных предприятий 14.07.2024, 19:06

1,526

Почти вдвое.

На начало июля 2024 года в производстве экономических судов Беларуси находилось 335 дел по урегулированию неплатежеспособности, пишет OL. Для сравнения: на 1 января их было только 164. А вот количество банкротств снизилось, следует из статистики Верховного суда.

На 1 февраля таких дел было тоже больше, чем сейчас, — 229. Правда, в Верховном суде говорят, что среди организаций, фигурирующих в делах о неплатежеспособности предприятий, «имеющих значение для экономики и социальной сферы страны», в июне было только три.

Что касается банкротств, в июне 2024-го их количество снизилось. Например, по сравнению с декабрем — в 2,5 раза, а с январем — почти в 2,2 раза.

Зато госпредприятий и организаций, имеющих долю госсобственности, в делах о банкротстве стало больше. На 1 июля их было 35. Это почти треть от общего числа банкротств.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com