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С начала года в Беларуси выросло число неплатежеспособных предприятий

  • 14.07.2024, 19:06
  • 1,526
С начала года в Беларуси выросло число неплатежеспособных предприятий

Почти вдвое.

На начало июля 2024 года в производстве экономических судов Беларуси находилось 335 дел по урегулированию неплатежеспособности, пишет OL. Для сравнения: на 1 января их было только 164. А вот количество банкротств снизилось, следует из статистики Верховного суда.

На 1 февраля таких дел было тоже больше, чем сейчас, — 229. Правда, в Верховном суде говорят, что среди организаций, фигурирующих в делах о неплатежеспособности предприятий, «имеющих значение для экономики и социальной сферы страны», в июне было только три.

Что касается банкротств, в июне 2024-го их количество снизилось. Например, по сравнению с декабрем — в 2,5 раза, а с январем — почти в 2,2 раза.

Зато госпредприятий и организаций, имеющих долю госсобственности, в делах о банкротстве стало больше. На 1 июля их было 35. Это почти треть от общего числа банкротств.

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