СМИ: В авто и дома у стрелявшего в Трампа парня нашли компоненты для взрывного устройства 4 14.07.2024, 19:29

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Источники в правоохранительных органах США рассказали подробности.

В автомобиле и доме Мэтью Крукса, который стрелял в экс-президента США Дональда Трампа на предвыборном мероприятии, обнаружили компоненты для изготовления взрывных устройств. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на свои источники.

Двое представителей правоохранительных органов, пожелавших остаться анонимными, сообщили, что во время следственных действий в автомобиле 20-летнего Мэтью Крукса, совершившего нападение на Дональда Трампа, были найдены компоненты для изготовления взрывчатки. Такие же материалы были обнаружены и в его доме.

CNN также опубликовал аналогичную информацию, ссылаясь на «многочисленные источники» в правоохранительных органах. Источники сообщили AP, что, по текущим данным следствия, огнестрельное оружие, использованное Круксом, было куплено его отцом примерно полгода назад. Следователи продолжают выяснять, как Крукс получил это оружие, и собирают дополнительную информацию о нападавшем.

Напомним, 14 июля на Трампа покушались во время митинга в штате Пенсильвания. После того, как раздались выстрелы, охранники закрыли собой экс-президента и вывели его со сцены.

Впоследствии стало известно, что Трамп получил легкое огнестрельное ранение. Погибли один из зрителей и нападающий.

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