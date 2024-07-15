Трамп рассказал о случайности, которая спасла его от смерти 19 15.07.2024, 9:49

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Претендент на пост президента США заявил, что уцелел лишь чудом.

Экс-президент США Дональд Трамп, который вскоре должен стать официальным кандидатом на выборах 2024 года от Республиканской партии, дал первые интервью американским СМИ после покушения.

Трамп поговорил с таблоидом New York Post: как пишет издание, его раненое ухо закрывала «большая белая повязка», однако журналистам не позволили сделать ни одного фото.

Он рассказал о покушении на себя как об «очень сюрреалистическом опыте» и заявил, что уцелел лишь чудом.

«Врач в госпитале сказал, что никогда не видел ничего подобного, он назвал это чудом», — подчеркнул Трамп.

«Я не должен был бы здесь быть, я должен был бы быть мертв», — добавил он.

Трамп заявил, что был бы убит, если бы в момент выстрелов не повернул голову немного вправо, чтобы прочесть фрагмент текста своего выступления с экранов, поставленных перед трибуной. В этот момент потенциально смертельный выстрел задел лишь его ухо, после чего кровь брызнула на лоб и щеку.

Трамп также рассказал, что удивился скорости действий агентов Секретной службы США, которых он сравнил с «лайнбекерами» — игроками на защитных позициях в американском футболе. Как пишет издание, политик также «расстегнул свою белую рубашку с длинным рукавом, чтобы продемонстрировать большой синяк на правом предплечье» — очевидно, полученный после того, как агенты повалили его на землю. Трамп также рассказал, что этот момент был настолько быстрым и резким, что он даже остался без обуви.

Отдельно политик поблагодарил спецслужбы за ликвидацию стрелка, заявив, что тот был убит «одним выстрелом прямо между глаз».

«Они проделали фантастическую работу, — добавил Трамп, — Это сюрреализм для всех нас».

Комментируя широко обсуждаемые фотографии, на которых он с окровавленным лицом в окружении агентов поднимает кулак на фоне американского флага, Трамп не был слишком скромным.

«Многие люди говорят, что это самое иконическое фото, которое они когда-либо видели, — заявил политик. — Они правы, и при этом я не умер. Обычно нужно умереть, чтобы получить культовое фото».

Он добавил о моменте этих кадров: «Я просто хотел продолжить говорить, но меня в меня только что выстрелили».

По словам Травма, врач в местной больнице, который осмотрел его первым, якобы заявил, что еще никогда не видел, чтобы кто-то выжил после выстрела из винтовки AR-15, которой был вооружен нападавший.

«То ли благодаря удаче, то ли Богу — многие люди говорят, что благодаря Богу — я все еще здесь», — резюмировал Дональд Трамп.

Он также отдал должное звонку Джо Байдена, с которым поговорил сразу после покушения — и после того, как политики напрямую не общались несколько лет. Как пишет издание, Трамп назвал этот разговор «хорошим» и «очень милым».

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