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Оккупанты под Волчанском пропадают десятками

  • 15.07.2024, 11:48
  • 2,086
Оккупанты под Волчанском пропадают десятками

Россиянин рассказал об огромных потерях.

Накануне в соцсетях завирусилось видео оккупанта из отряда «Шторм». На кадрах мужчина рассказывает о результатах очередного штурма и о том, что живыми из него выбралось только 30 человек из 46.

«Выбрались еще не все. Я тащу еще людей», — говорит он на видео.

ASTRA верифицировала его личность — это житель Курска Евгений Зарубин. В разговоре он подтвердил, что записал это видео, и рассказал, что ранее служил в ЧВК «Вагнер», а сейчас тренирует и водит в штурмы бывших заключенных.

Тем временем, в Telegram-чатах родственников военных из 138 бригады — десятки сообщений о поиске пропавших после штурмов Волчанска бойцов.

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