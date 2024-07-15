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Шайтан-машина

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  • Телеграм-канал «День опричника»
  • 15.07.2024, 15:55
  • 6,640
Шайтан-машина

Россия докатилась до печальной черты.

Путина от народной «поддержки» спасет «Стена». Так назвали первый спецавтомобиль для разгона митингов от концерна «Калашников». «Шайтан-машина» оснащена бойницей, видеокамерами и сигналом с травмирующим звуковым эффектом. МВД и Росгвардия скоро получат первую партию автомобилей.

То есть, когда Владимир Путин просил военно-промышленный комплекс поднапрячься, он это имел в виду? Казалось бы, благодаря репрессивным законам протестный потенциал в России должен был рухнуть ниже плинтуса, но нет — вопреки традициям «бунтовать в столицах», недовольство теперь бурлит в регионах.

Правда, зачастую не по политическим мотивам, а на бытовую тему — людей не устраивают тарифы на ЖКУ, отсутствие электричества или бездействие властей при стихийных бедствиях.

Что еще страшнее для власти — активность родни мобилизованных, которых нельзя просто бросить в каталажку, как остальных непокорных россиян — за своих жен и матерей вступаются военнослужащие. Не зря законодатели наклепали поправку в УК РФ, ужесточающие ответственность за вооруженный мятеж.

Страна докатилась до печальной черты, когда именитый «Калашников» начал разработку и выпуск орудия, заточенного исключительно против своего народа.

Телеграм-канал «День опричника»

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